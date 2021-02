Pfizer, restanță de 10 milioane de vaccinuri COVID-19 în UE Uniunea Europeana inca așteapta 10 milioane de doze de vaccin COVID-19 de la grupul farmaceutic Pfizer, conform planului agreat. UE a primit cu 30% mai puține vaccinuri decat ar fi trebuit, conform Reuters, citat de Agerpres . Pfizer a livrat pana la mijlocul saptamanii trecute 23 de milioane de doze de vaccin. Un oficial european a spus ca este un numar cu aproximativ 10 milioane mai mic decat a promis compania ca va livra pana la jumatatea lunii februarie. Citește și: Țara in care trebuie sa aștepți 6 luni pentru vaccin daca ai avut COVID-19 Oficialii europeni au explicat ca Pfizer trebuia… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

