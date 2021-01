Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer iși va reduce temporar livrarile in Europa de vaccin Covid in timp ce iși imbunatațește capacitatea de producție, a spus compania americana, citatp de The Guardian. Decizia a ridicat tensiunea guvernelor din statele batranului continent, care au reacționat deja catalogand-o inacceptabila. Aparent,…

- Livrarile de doze de vaccin Pfizer/BioNTech pentru Europa vor fi reduse in perioada urmatoare, conform anunțului facut de Institutul Norvegian de Sanatate Publica (FHI). „Am primit acest mesaj astazi, cu putin inainte de ora 10:00 (9:00 GMT). Ne asteptam la 43.875 de doze de vaccin de la Pfizer in saptamana…

- Pfizer reduce temporar livrarile de vaccin impotriva COVID-19 in Europa in timp ce iși imbunatațește capacitatea de producție, au declarat vineri compania și Institutul Norvegian de Sanatate Publica (FHI). „Am primit acest mesaj astazi cu puțin inainte de ora 10:00 (09:00 GMT). Ne așteptam…

- Pfizer va reduce temporar livrarile in Europa ale vaccinului sau impotriva COVID-19 pe perioada in care isi imbunatateste capacitatea de productie, a anuntat vineri compania si Institutul Norvegian de Sanatate Publica (FHI), relateaza Reuters.

- Pfizer va reduce temporar livrarile in Europa ale vaccinului sau anti-Covid-19 in perioada in care isi imbunatateste capacitatea de productie, au anuntat azi compania si Institutul Norvegian de Sanatate Publica (FHI), citate de agerpres . „Am primit acest mesaj astazi, cu putin inainte de ora 10.00…

- Compania Pfizer va reduce temporar livrarile in Europa ale vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat impreuna cu BioNTech, in perioada in care isi imbunatateste capacitatea de productie, au anuntat vineri compania si Institutul Norvegian de Sanatate Publica (FHI), relateaza Agerpres.

- Regina Margareta a II-a a Danemarcei este primul monarh al Europei care s-a vaccinat impotriva noului tip de coronavirus. Conform Mediafax, Regina Margareta a II-a a Danemarcei are 80 de ani și este incadrata in categoriile de risc. Monarhul s-a vaccinat in prima zi din anul 2021. Margareta a II-a a…

- Un oficial european a declarat miercuri pentru Reuters ca Uniunea Europeana a ajuns la un acord care ii permite sa achiziționeze un vaccin dezvoltat de Pfizer impotriva COVID-19 la un preț mai mic decat Statele Unite.