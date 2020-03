Stiri pe aceeasi tema

- Compania britanica Flybe și-a incheiat ieri activitatea, in contextul cererii foarte mici pentru serviciile sale. “Toate zborurile sunt oprite, iar compania a oprit toate tranzacțiile”, a spus Flybe.Flybe era cel mai mare operator aerian independent din Europa, conecta Marea Britanie cu alte destinații…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat ca, in circa șase saptamani, marile companii farmaceutice din Statele Unite ar putea incepe sa testeze un vaccin impotriva coronavirusului, a scris, marți, bloomberg.com, potrivit MEDIAFAX.Zilele acestea, președintele Donald Trump i-a chemat la…

- Compania TAROM incheie anul 2019 cu pierderi de aproape 200 de milioane de lei, iar in 2020 va trebui sa plateasca avansurile de 15% aferente lui 2019 si 2020 pentru achizitionarea celor cinci aeronave Boeing MAX cu termen de livrare 2023, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul…

- Apple a admis ca nu-și va atinge în acest trimestru obiectivele de vânzari din cauza epidemiei noului coronavirus, ceea ce înseamna ca milioane de oameni sunt în carantina, lanțul de furnizori nu funcționeaza cum trebuie și majoritatea magazinelor Apple din China sunt închise.…

- ”Premier Energy” a lansat procesul de achiziție a energiei electrice. Cine sunt potențialii furnizori Cea mai mare întreprindere de furnizare a energiei electrice, ”Premier Energy” (ex ”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie”) a lansat procesul de achiziție…

- Compania aeriana British Airways si-a suspendat toate zborurile directe inspre si dinspre China continentala, iar rusii de la Ural Airlines, care opereaza zboruri spre Munchen, Paris si Roma, au anuntat ca isi suspenda toate cursele care au ca...

- Fiat Chrysler intentioneaza sa infiinteze o companie mixta cu compania mama a Foxconn, care asambelaza iPhone-uri, pentru construirea de automobile electrice si dezvoltarea de vehicule conectate la Internet in China, in vederea implicarii in mobilitatea electrica, transmite Reuters, citata de news.ro.Fiat…

- Prabușirea unui colos. Una dintre cele mai mari companii aeriene din lume da in judecata Boeing, din cauza avioanelor 737 MAX Compania aeriana Turkish Airlines se pregateste sa demareze o actiune in justitie impotriva constructorului american de avioane Boeing, din cauza incertitudinilor cu privire…