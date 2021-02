Stiri pe aceeasi tema

- Un numar total de 37.137 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, cele mai multe cu doza de rapel. Au fost inregistrate 50 de reactii adverse, din care 39 la persoane vaccinate cu Pfizer, 4 la persoane vaccinate cu Moderna și 7 la persoane vaccinate cu AstraZeneca. Citește și: Clotilde…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-Covid-19 (CNCAV) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 37.000 de persoane, din care 6.812 cu serul AstraZeneca, a carui administrare in Romania a inceput luni, anunta news.ro . Potrivit CNCAV, in ultimele 24…

- Peste 37.000 de persoane de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, din care 6.812 cu serul AstraZeneca, a carui administrare in Romania a inceput luni, a transmis CNCAV. Numarul este in creștere fata de duminica, 14 februarie, cand au fost vaccinate 29.879 de persoane. Din cele…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 37.000 de persoane, din care 6.812 cu serul AstraZeneca, a carui administrare in Romania a inceput luni. In total, s-au inregistrat 50 de reactii…

- 35.299 de doze de vaccin, dintre care 31.832 de doze Pfizer si 3.467 de doze Moderna au fost administrate in ultimele 24 de ore, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19 citand datele puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul…

- Programarile la vaccinarea impotriva COVID-19 se reiau de miercuri Foto: Maria Mandița Programarile la vaccinarea împotriva COVID-19 se iau de miercuri pentru toate categoriile înscrise în etapa a doua, dupa ce o perioada acestea au fost limitate la persoanele vulnerabile. …

- ”La acest moment, stocul existent este de circa 254.839 de doze de vaccin. Pana in 9 februarie, numarul de doze de vaccin Pfize/BioNTech recepționate este de 1.076.849, stocul existent fiind de circa 170.879 de doze. Urmeaza sa soseasca, in cursul acestei seri sau cel tarziu maine dimineața, inca 35.100…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate 19.260 de persoane, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in scadere fata de ziua de vineri, 5 februarie, cand au fost vaccinate peste 26.000 de persoane . In total, mai mult de…