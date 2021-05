Pfizer preconizează să vândă în 2021 1,6 miliarde de doze de vaccin anticovid Grupul farmaceutic american Pfizer anunta marti ca se asteapta sa vanda in 2021 1,6 miliarde de doze de vaccin impotriva Covid-19, dezvoltat in partaneriat cu compania germana in domeniul biotehnologiei BioNTech, in valoare de 26 de miliarde de dolari, cu mult mai mult decat cele 15 miliarde prevazute initial. Pfizer a vandut in primul trimestru vaccin in valoare de 3,5 miliarde de dolari, scrie News.ro. Grupul si-a revizuit ulterior atat cifra de afaceri, cat si profitul preconizate cu privire la intregul an. The post Pfizer preconizeaza sa vanda in 2021 1,6 miliarde de doze de vaccin anticovid… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic american Pfizer se asteapta sa vanda, in 2021, 1,6 miliarde de doze de vaccin impotriva Covid-19, dezvoltat in parteneriat cu compania germana in domeniul biotehnologiei BioNTech, in valoare de 26 de miliarde de dolari, cu mult mai mult decat cele 15 miliarde prevazute initial, relateaza…

- Astfel, potrivit noilor estimari, compania americana se asteapta acum la vanzari de 26 miliarde dolari de pe urma vaccinului in 2021, dupa ce anterior estima 15 miliarde dolari. Pentru a-si indeplini obiectivul, Pfizer va livra anul acesta 1,6 miliarde doze de vaccin, relateaza G4Media.ro .Costul si…

- Producatorul american de medicamente Pfizer Inc a revizuit in crestere estimarile privind vanzarile de vaccin COVID-19 dezvoltat impreuna cu grupul german BioNTech SE, pe fondul intensificarii campaniei de vaccinare pe plan global, transmite Reuters. Compania americana se asteapta acum la…

- Ford a inregistrat un profit de 3,3 miliarde de dolari in primul trimestru, cele mai mari venituri nete din primul trimestru dintr-un deceniu. Compania a menționat, insa, ca ar putea pierde jumatate din producție in al doilea trimestru din cauza deficitului de semiconductori care a oprit unele fabrici…

- China si-a dat acordul pentru ca bancile locale si internationale sa importe mari cantitati de aur in tara, o decizie care ar putea sa sustina preturile la aur pe fondul unui declin care dureaza de mai multe luni, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, informeaza AGERPRES…

- Vaccinurile impotriva noului coronavirus promit reintoarcerea la o viața normala, insa acestea au creat și o piața globala de zeci de miliarde de dolari in vanzari anuale pentru companiile farmaceutice, scrie The Guardian.Intre cei mai mari caștigatori sunt giganții farma Pfizer și Moderna, doua companii…

- Ford, care deține o fabrica la Craiova, a anunțat ca va dubla sumele pe care intenționeaza sa le investeasca in dezvoltarea de modele electrice, pana la 29 miliarde dolari pana in 2025. Compania, care produce la Craiova hibridul Puma, a raportat o pierdere de 2,8 miliarde dolari in al patrulea trimestru…

- Grupul farmaceutic american Pfizer estimeaza ca vinzarea vaccnului impotriva covid-19, pe care l-a dezvoltat in parteneriat cu societatea germana in domeniul biotehnologiei BioNTech, urmeaza sa atinga 15 miliarde de dolari in anul 2021 - o suma colosala, care ar putea fi si mai mare in cazul in care…