Pfizer începe testarea vaccinului anti-COVID pe copiii sub 12…

Compania americana Pfizer si partenerul sau german BioNTech au inceput sa testeze vaccinul lor anti-COVID 19 pe copii cu varste sub 12 ani, in speranta extinderii vaccinarii la aceasta grupa de varsta pana la inceputul anului 2022, a declarat joi compania farmaceutica din SUA. Studiul pediatric, care va include si bebelusi de 6 luni, are loc dupa unul similar lansat de Moderna saptamana trecuta, informeaza Agerpres.