Pfizer începe testarea vaccinului anti-Covid la copiii de sub 12 ani Pe baza sigurantei, tolerantei si a raspunsului imunitar generat la cei 144 de copii cuprinsi in studiile de faza 1 ale vaccinului sau administrat in doua doze, Pfizer a spus ca va testa o doza de 10 micrograme la copiii cu varste intre 5 si 11 ani si 3 micrograme pentru grupa de varsta 6 luni pana la 5 ani.In noua etapa, la studiu vor participa pana la 4.500 de copii in peste 90 de unitati medicale din Statele Unite, Finlanda, Polonia si Spania, a precizat compania.Pana acum, in UE, SUA și Canada a fost aprobat vaccinul Pfizer pentru copiii de peste 12 ani. Doza administrata este aceeasi ca si… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

