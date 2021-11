Stiri pe aceeasi tema

- Companiile Pfizer-BioNTech, Moderna si Johnson & Johnson au inceput sa lucreze la vaccinuri anti-COVID-19 care tintesc in mod specific varianta Omicron a noului coronavirus si care vor fi produse daca se va dovedi ca serurile lor actuale nu sunt eficiente impotriva acestei noi variante, ce a…

- Ea a amintit ca in contractul semnat de Comisia Europeana cu grupul farmaceutic Pfizer BioNTech pentru achizitia in total a 1,8 miliarde de doze de vaccin exista o clauza referitoare la situatia aparitiei unei variante a coronavirusului care ocoleste vaccinul existent in prezent. AFP transmite o 39;…

- Astfel, un numar de 59.319 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson & Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, dintre care 31.896 reprezinta prima doza, 6.885 - doza a doua si 20.538 - doza a treia, a informat, sâmbata, Comitetul…

