- Pfizer a confirmat marți ca pastila sa anti-COVID-19 reduce cu aproape 90% riscul de spitalizare si de deces la persoanele cu risc crescut de a dezvolta o forma severa a bolii, atunci cand este luata in primele zile de la aparitia simptomelor.

- Laboratorul farmaceutic american Pfizer a confirmat marti ca pastila sa impotriva covid-19 ”paxlovid” reduce cu aproape 90% spitalizarea si decesul persoanelor cu risc, daca este administrata in primele zile dupa aparitia simptomelor, potrivit unor teste clinice, relateaza AFP.

- Laboratorul farmaceutic american Pfizer anunta joi ca Guvernul american i-a comandat zece miloane de tratamente cu pastila sa impotriva covid-19 paxlovid - in valoare de 5,29 de miliarde de dolari -, in cazul in care acest medicament primeste unda devrde a autoritatilor sanitare americane, relateaza…

- Rusia a aprobat ca Pzifer Inc. sa efectueze teste clinice in aceasta țara pentru pilula sa antivirala experimentala pentru tratarea COVID-19, Paxlovid, informeaza Hotnews . Studiile efectuate pe 90 de persoane aflate in condiții similare cu cele de la domiciliu, impreuna cu o persoana care are COVID-19…

- Anunțul companiei Pfizer ca are un tratament care reduce cu 89% riscul de agravare a bolii și de deces este bine cunoscut. Compania a facut anunțul dupa ce cu o zi inainte medicamentul anitiviral produs de Merck, a fost aprobat in Marea Britanie. Acesta e și motivul pentru care compania a oprit mai…

