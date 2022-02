Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic Pfizer si partenerul sau german BioNTech se pregatesc sa solicite autoritatilor sanitare americane sa autorizeze vaccinul lor anti-COVID-19 pentru copiii cu varste cuprinse intre sase luni si cinci ani, au anuntat luni mai multe companii mass-media din Statele Unite, citate de AFP.…

- Grupul farmaceutic Pfizer si partenerul sau german BioNTech se pregatesc sa solicite autoritatilor sanitare americane sa autorizeze vaccinul lor anti COVID 19 pentru copiii cu varste cuprinse intre sase luni si cinci ani, au anuntat luni, 31 ianuarie, mai multe companii mass media din Statele Unite,…

- Vaccinul anti-COVID-19 al companiei Moderna, care beneficia pana luni doar de o autorizare in regim de urgenta in Statele Unite, a fost autorizat definitiv in aceasta tara(SUA) pentru persoanele de peste 18 ani, a anuntat Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA), citata de AFP si Reuters.…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc. a anuntat marti ca vaccinul sau anti-COVID-19, dezvoltat in parteneriat cu compania germana BioNTech, a dovedit o protectie ridicata si indelungata intr-un studiu clinic de faza 3 realizat pe adolescenti cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, informeaza Reuters…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc. a anuntat marti ca vaccinul sau anti-COVID-19, dezvoltat in parteneriat cu compania germana BioNTech, a dovedit o protectie ridicata si indelungata intr-un studiu clinic de faza 3 realizat pe adolescenti cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, informeaza Reuters…

- Guvernul american va plati inca 1 miliard de dolari pentru a cumpara doze suplimentare de pastile anti-COVID-19 produse de grupul farmaceutic Merck si partenerul sau Ridgeback Biotherapeutics, au anuntat marti cele doua companii, conform Reuters. In iunie, administratia americana a semnat un acord pentru…

- Compania americana Moderna a anuntat marti ca a depus la Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) cererea oficiala privind autorizarea vaccinului sau anti-COVID-19 pentru copiii din grupa de varsta 6-11 ani, la cateva saptamani dupa ce a amanat depunerea unei solicitari similare la autoritatile…

- Un fost angajatal laboratorului Ventavia a acuzat grupul din Texas ca a prezentat date eronate in testele clinice realizate asupra vaccinului anti-Covid-19 dezvoltat de Pfizer/BioNTech. Potrivit unui articol din British Medical Journal, testele de eficacitate au conținut „date falsificate” și „intarziate…