Stiri pe aceeasi tema

- Laboratorul farmaceutic american Pfizer a confirmat marti ca pastila sa impotriva covid-19 ”paxlovid” reduce cu aproape 90% spitalizarea si decesul persoanelor cu risc, daca este administrata in primele zile dupa aparitia simptomelor, potrivit unor teste clinice, relateaza AFP. Potrivit Pfizer,…

- Veste buna de la directorul Pfizer. Ce efect are pastila anti-coronavirus asupra variantei Omicron. Directorul Pfizer a spus ca se lucreaza și la dezvoltarea altor tratamente, in eventualitatea in care o sa apara o rezistența. De menționat este ca Pfizer nu este singura companie ce a dezvoltat un tratament…

- Albert Bourla, directorul Pfizer, spune ca pastila anti-COVID dezvoltata de companie va fi eficienta și in cazul pacienților infectați cu varianta Omicron, potrivit Business Insider. „Sunt foarte increzator ca acest medicament funcționeaza pentru toate mutațiile cunoscute, inclusiv pentru Omicron. (…)Dar…

- Compania Pfizer a semnat un acord de 5,29 miliarde de dolari cu guvernul american pentru a livra 10 milioane de doze din medicamentul sau antiviral oral COVID-19 incepand din acest an, potrivit Reuters . Medicamentul ar putea fi o noua arma promițatoare in lupta impotriva pandemiei, deoarece poate fi…

- Pfizer a cerut Statelor Unite sa autorizeze de urgența pastila sa anti-Covid-19. Medicamentul poate fi folosit in primele zile de la depistarea virusului, dupa apariția simptomelor. Compania Pfizer a depus o cerere de autorizare a tratamentului antiviral la Agentia pentru Medicamente a Statelor Unite…

- Rusia a aprobat ca Pzifer Inc. sa efectueze teste clinice in aceasta țara pentru pilula sa antivirala experimentala pentru tratarea COVID-19, Paxlovid, informeaza Hotnews . Studiile efectuate pe 90 de persoane aflate in condiții similare cu cele de la domiciliu, impreuna cu o persoana care are COVID-19…

- Pastila anti Covid de la Pfizer reduce riscul de spitalizare și deces cu 89%, a anunțat, vineri, laboratorul farmaceutic american. Medicamentul, Paxlovid, este un antiviral care vine in completarea vaccinurilor deja existente pe piața. Pfizer a anuntat vineri ca pastila sa impotriva covid-19 – ”Paxlovid”…

- Organizația Mondial a Sanatații vine cu o veste buna despre un tratament care poate fi o arma impotriva covid-19. Medicamentul care poate reduce riscul de deces și spitalizare in cazurile de covid Potrivit unui studiu, tratamentul propus de compania Merck poate reduce cu 50% riscul de spitalizare și…