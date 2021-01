Pfizer anunţă că are un “plan” pentru a limita întârzieri de livrare a vaccinurilor Grupul american Pfizer a anuntat sambata un “plan” care trebuie sa-i permita sa limiteze cu o saptamana intarzierile de livrari de vaccin contra Covid-19, in momentul in care Europa este ingrijorata ca livrarile de doze vor intarzia “trei, patru saptamani”. “Pfizer si BioNTech au dezvoltat un plan care va permite cresterea capacitatilor de fabricare in Europa si de a furniza mai multe doze in al doilea trimestru”, au anuntat cele doua companii intr-un comunicat comun, conform AFP. “Vom reveni la calendarul initial de livrari in Uniunea Europeana incepand din 25 ianuarie, cu o crestere a livrarilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

