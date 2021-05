Pfizer anunță alte 1.8 miliarde de doze de vaccin. Când se va întâmpla acest lucru Comisia Europeana a semnat joi cel de-al treilea contract cu societatile farmaceutice BioNTech si Pfizer, prin intermediul caruia isi rezerva alte 1,8 miliarde de doze de vaccin in beneficiul tuturor statelor membre ale UE. Acest lucru se va petrece intre sfarsitul anului 2021 si 2023, informeaza Executivul comunitar. Noul contract va permite achizitionarea a 900 de milioane de doze de vaccin actual si de vaccin adaptat la variante, cu optiunea de a achizitiona alte 900 de milioane de doze. De asemenea, contractul prevede ca productia de vaccinuri sa se efectueze in UE si ca elementele componente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

