Adeptii celei de-a treia doze de vaccin anti-Covid au primit o lovitura de la autoritatile americane, spre exemplu. Autoritatea federala americana in domeniul medicamentelor, FDA, a respins vineri solicitarea depusa de compania Pfizer, privind adaugarea unei a treia doze suplimentare la schema completa de vaccinare. Membrii Comitetului FDA au votat asupra urmatoarei formulari: „Susțin datele […] The post Pfizer a primit un "croseu" de dreapta de la FDA! Asta e medicina sau comert? first appeared on Ziarul National .