- Pfizer a anunțat marți ca a inceput faza preliminara a testarii in SUA a unui medicament antiviral impotriva Covid-19 care se administreaza pe cale orala și care ar putea fi prescris pacienților inca de la primele semne de infectare, potrivit Reuters.

- Compania americana Moderna a anunțat luni ca a inceput studiile clinice pentru un nou vaccin impotriva Covid-19, care ar putea fi depozitat și transportat in frigidere in loc de congelatoare, transmite Reuters.

- Compania americana de biotehnologie Novavax a confirmat joi ca vaccinul sau a avut o eficienta de 89% impotriva COVID-19, dar aceasta s-a redus semnificativ contra mutatiei sud-africane, conform rezultatelor definitive ale testelor sale clinice, noteaza Reuters. Aceste teste prevad depunerea in viitorul…

- Compania britanica AstraZeneca a spus sambata ca vaccinul sau, dezvoltat impreuna cu Universitatea Oxford, pare sa ofere o protecție limitata impotriva formelor medii de Covid-19 provocate de tulpina sud-africana a noului coronavirus, potrivit datelor preliminare ale unui test clinic, transmite Reuters.Studiul…

- Vaccinul impotriva Covid-19 produs de compania Johnson&Johnson are o eficacitate globala de 66% și de 85% in prevenirea formelor grave. Vaccinul a fost produs de compania Janssen Pharmaceutica, filiala belgiana a companiei farmaceutice americane Johnson & Johnson, conform Reuters. Testele clinice au…