Pfizer: A început producția serului destinat variantei Omicron Patronul laboratorului Pfizer a anunțat, luni, ca o versiune a vaccinului contra Covid-19 adaptat variantei Omicron va fi gata in luna martie, in timp ce Moderna vorbește despre un vaccin similar in aceasta toamna. Nu știu daca va fi nevoie, nu știu nici cum va fi utilizat dar noi vom fi pregatiți. Uzina a inceput deja producția, a declarat Albert Bourla pe canalul american CNBC. El a informat, inca de la sfarșitul lunii noiembrie, ca uzina a inceput deja sa lucreze la o noua versiune a vaccinului care vizeaza direct varianta Omicron. Speram sa putem sa venim cu un produs care va proteja mult… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

