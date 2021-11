Pfizer a depus cerere în SUA pentru autorizarea pilulei sale pentru tratarea Covid-19 Pfizer a declarat ca a finalizat depunerea cererii de autorizare a utilizarii de urgenta a medicamentului, Paxlovid, la Administratia pentru Medicamente si Alimente din SUA, inclusiv date din studiul clinic al producatorului de medicamente. Medicamentul oral ar putea fi o noua arma promitatoare in lupta impotriva pandemiei, deoarece poate fi luat ca un tratament timpuriu la domiciliu pentru a ajuta la prevenirea spitalizarilor si deceselor cauzate de Covid-19. De asemenea, ar putea deveni un instrument important in tari si zone cu acces limitat la vaccinuri sau cu rate scazute de vaccinare. Nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

