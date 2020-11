Stiri pe aceeasi tema

- Aurul se ieftinește, iar prețul petrolului crește, dupa anunțul privind progresele inregistrate de vaccinul impotriva COVID-19 Cotatia aurului a inregistrat luni o scadere de aproape 2% in timp ca cotatia barilului de petrol a crescut, dupa ce grupul farmaceutic Pfizer a dezvaluit ca a inregistrat progrese…

- Grupul farmaceutic Pfizer Inc. a anuntat luni ca vaccinul sau experimental are o eficienta de peste 90% in prevenirea maladiei COVID-19, conform datelor initiale provenite dintr-un studiu amplu de faza 3. Anuntul companiei americane reprezinta o prima victorie importanta obtinuta in lupta impotriva…

- Primul lot de vaccinuri va ajunge probabil in Ungaria la sfarsitul lui decembrie sau inceputul lui ianuarie anul viitor, a anunțat premierul Viktor Orban, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Pana pe 15 octombrie, Rusia intentioneaza sa inregistreze cel de-al doilea vaccin potential al sau dezvoltat impotriva maladiei COVID-19. Anuntul a fost facut astazi de agentia de presa TASS, potrivit Agerpres. Vaccinul vizat de aceasta decizie a fost dezvoltat de Institutul Vector din Siberia. Specialistii…

- Anthony Fauci si epidemiologul David Morens estimeaza aparitia unor alte pandemii in urmatorii ani. Conform acestora, la aparitia pandemiilor vor contribui cel mai mult defrisarile, aglomerarile urbane si existenta pietelor de animale salbatice. Toate acestea vor duce la degradarea mediului inconjurator…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu se asteapta ca vaccinarea in masa impotriva maladiei COVID-19 sa devina posibila inainte de jumatatea anului 2021. Anuntul a fost facut astazi de o purtatoare de cuvant, subliniind importanta verificarilor riguroase care sunt necesare pentru a demonstra eficienta…

- In cazul in care vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford se dovedeste a fi eficient, Australia s-a oferit sa il produca pe plan intern si sa il ofere in mod gratuit cetatenilor. Citeste si: Al doilea vaccin impotriva coronavirusului a fost aprobat. China a facut marele anunt "Daca…