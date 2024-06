PF Daniel. Duminica Tuturor Sfinților și rostul Pogorârii Duhului Sfânt PF Patriarh Daniel a explicat duminica la Sfanta Liturghie, oficiata in Paraclisul istoric „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, care au fost motivele pentru care Biserica a stabilit pomenirea tuturor sfinților, cunoscuți și necunoscuți, in prima duminica dupa Rusalii. „Duminica Tuturor Sfinților este un rod al lucrarii Duhului Sfant in lume. Ca atare, sfinții sunt rodiri ale lucrarii Duhului Sfant, prin cooperarea omului cu harul Preasfintei Treimi”. „Biserica Ortodoxa pomenește pe fiecare sfant in parte, intr‑una din zilele anului bisericesc, dar și deodata, la aceasta… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

