Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul francez se pregatește sa-și transforme actuala gama de modele intr-una complet electrificata. Pentru asta, Peugeot a anunțat ca intenționeaza sa lanseze nu mai puțin de 5 modele electrice noi pana in 2025. Aceste modele cu zero emisii vor fi, in esența, versiuni electrice ale modelelor…

- BMW a prezentat la targul CES Las Vegas un conceput denumit i Vision Dee, mașina pe care sunt puse tehnologii de „realitate mixta”, pentru a arata cum vede marca germana viitorul digital al mașinilor sale, dupa 2025. „Automobilul devine portalul tau catre lumea digitala”, spune directorul de design…

- Constructorul auto Stellantis se lanseaza in fabricarea de vehicule aeriene, anunțand miercuri, in cadrul marelui salon de electronice CES din Las Vegas, ca va produce avioane electrice dezvoltate de compania americana Archer și destinate sa devina taxiuri zburatoare, potrivit AFP.

- Stellantis, grupul multinațional care include marci europene importante ca Opel, Peugeot, Fiat și altele, a anunțat ca dorește sa mute producția viitoarelor sale modele cu zero emisii in India. In acest sens, grupul condus de Carlos Tavares va adopta o strategie similara cu cea de la Dacia, care produce…

- Producatorii de masini din Europa au dificultati sa faca livrari din cauza lipsei soferilor de camion si a capacitatii insuficiente de camioane si trenuri, ca urmare a efectului combinat al razboiului din Ucraina si a consecintelor pandemiei de Covid-19. Cu cateva mii de masini care asteapta sa fie…

- Activiștii pentru clima ai Extinction Rebellion France au ocupat un stand la Salonul Auto de la Paris 2022, vineri (21 octombrie), și și-au lipit mainile de mai multe mașini sport expuse. Imaginile i-au aratat pe unii protestatari așezați pe podea, cu mainile lipite de vehicule, in timp ce alții au…

- Fotocredit: Peugeot PEUGEOT INCEPTION Concept va dezvalui saltul cuantic pe care marca Peugeot il va face in curand, focusandu-se pe o oferta de modele 100% electrice. Marca PEUGEOT continua, intre timp, sa valorifice succesul autovehiculelor sale electrice și iși extinde rapid gama de modele electrificate:…

- Marca Renault și rețeaua sa de dealeri vor trece prin schimbari majore, cum ar fi faptul ca modelul Zoe va fi abandonat, iar dealerii din Europa vor avea stații de incarcare in curte, deschise clienților de mașini electrice, indiferent de marca, pe modelul implementat de dealerii marcilor importate…