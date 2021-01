Peugeot lansează noul e-Partner: motor electric cu 136 CP și 275 de kilometri autonomie Peugeot tocmai a lansat versiunea electrica a modelului Partner in Europa. Noul e-Partner este dezvoltat pe arhitectura modulara EMP2 și poate fi comandat in doua variante de caroserie: Standard, cu o lungime de 4.4 metri, sau Long (4.75 metri). Utilitara franceza cu zero emisii este echipata cu un motor electric care dezvolta 136 de cai putere și 260 Nm cuplu. Șoferul are la dispoziție trei moduri de rulare: Eco, Normal și Power. Cand este selectat acesta din... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

