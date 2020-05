Suntem cioburi din oglinda-viața sparta de coronavirus, raspandite aiurea in lume. Unele se salveaza, altele nu… Oamenii de știința, savanții de renume mondial cerceteaza virusul de parca astazi s-au dat jos din copac. Șmecherii profita de situație și vand in loc de spirt un amestec ucigaș facut cu vopsea de oua albastra, „deștepții” cu afacerile puse pe butuci fac ceea ce a facut paduchele… adica ies in frunte prin comportamentul lor teribilist. Oamenii de bine, grași și frumoși, care au obținut averi cu sudoarea „muncii” lor prestata in țarile unde oamenii nu știau in trecut sa-și inchida ușile…