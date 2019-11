Petrutza Petruta: Nu puneți zăbrele celor care greșesc din iubire! Florile dragostei au scuturat samanța lor In maicuțele care s-au dedat iubirilor Pamantești, deși au jurat credința in fața alaiului ingeresc, Iubitului lor, stapan al Universului ceresc. Femeia e femeie și daca e maicuța, Ea, acoperita, descopera ca e facuta sa fie iubita Acum, aici, in asta pamanteasca lume Și nu așteapta sa aiba doar iubiri postume. Iart-o Doamne pe mireasa ta promisa Și daruiește-i un colț de Rai, deși e o proscrisa Pentru judecatorii ei cu strai bisericesc, Care doar Tu, Doamne, știi ca și ei mai greșesc. Copiii sunt cadoul tau facut pentru iubire Dat celor ale caror suflete… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

