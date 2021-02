Petrutza Petruta: Ca un „Buni zori!” Era 14 august Ajunul zilei in care Fecioara Maria a adormit, Atunci poetul pe lume a venit, Strigatul care-i anunța apariția in aceasta lume in gradina s-a auzit Ca un „Buni zori!”, lume ține-te bine, am venit! In vremurile de inceput, in Rai, Eva obosita de așa mult alergat S-a așezat pe o piatra și lui Adam i-a strigat: „Fii bland barbatul meu cel dintai pe care il placui Eu, iți dau cheia cu care tu ușa raiului in doi descui!” Degetele cuvintelor lui au mangaiat Eva de atunci Și dupa aceea toate Evele pe care le-a iubit dar nu le-a daruit tuturor prunci. Eva mama și Adam tatal, parinți ai celui… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

