Buni zori! La cat de bine arata tanarul Eminescu cred ca și puștoaica de mine daca ar fi existat in acele vremuri, ar fi stat cu coatele pe pervaz pentru a vedea „Toata partea de jos a parții de sus a cerului,/ De la orizontul cu luna pana la orizontul craparii de ziua”. Știți ca Eminescu a pus prima piatra de temelie a poeziei „Luceafarul” in anul 1873(avea 23 de ani), dar a scris-o și a finisat-o de-a lungul a zece ani pana la publicarea sa in aprilie 1883 in Almanahul societații studențești Romania Juna din Viena. La noi a aparut in 1884 in volumul princeps intitulat „Poesii” sub ingrijirea…