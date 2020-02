Petrutza Petruta: Amândoi, înger și poet, au ieșit triumfători din războaie Ingerita mea rade intr-un colț de aripa Auzindu-va vorbind in cap cu ingerul chior Care in razboiul din cer și-a pierdut un ochi in pripa, Și-i privește pe toți ingerii negri acuzator. Pe Lucifer, capetenia ingerilor rebeli, Il supravegheaza mereu cu ochiul ramas, Fiindu-i teama ca și pe Pamant exista mulți tembeli Care vor sa porneasca un razboi și sa ne bage in impas. Ingerita rade de bucurie ca maestrul Nu și-a pierdut interesul pentru dialog Și ca folosește cuvintele ramase dupa dezastrul Provocat de razboiul care i-a facut graiul olog. Amandoi, inger și poet, au ieșit triumfatori din razboaie… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

