Petruța Gheorghe a murit. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe avea 52 de ani Petruța Ghoerghe, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a murit la varsta de 52 de ani. Aceasta a incetat din viața la un an și jumatate de cand a murit și celebrul ei soț. Potrivit Adevarul , Petruța, de profesie psihoterapeut, s-a luptat in ultimii ani cu o boala crunta. Vara trecuta, aceasta le-a marturisit prietenilor ei ca a tecut prin momente cumplite pana sa invinga boala. „Dragii mei, mulțumesc. M-am trezit in intuneric, frig și spaima. Incet, incet, ingerii m-au facut sa cant!”, spunea ea atunci. Decesul acesteia, care a fost expertul DOC in spihoterapie, a fost confirmat de Liviu Mihaiu.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Anuntul mortii Petrutei Gheorghe a fostr facut de Oana Cuzino, pe retelele de socializare. "Petruța Gheorghe a fost, pentru fiecare dintre pacienții sai și pentru toți cititorii noștri care i-au parcurs articolele utile, o resursa de echilibru și o sursa de inspirație. Petruța Gheorghe. Intreaga…

