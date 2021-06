Petru Movilă este noul city manager al municipiului Iași Cei doi viceprimari și administratorul public (city manager) al Municipiului Iași au fost prezentați de catre primarul Mihai Chirica intr-o conferința de presa organizata marți, 15 iunie, la Palatul Roznovanu. Edilul-șef al Iașului a declarat ca vineri, 11 iunie, a semnat dispozițiile privind delegarea de atribuții catre viceprimarii Daniel Juravle (PNL) și Cezar Baciu (USR-PLUS), precum și dispoziția de numire in funcția de administrator public a fostului parlamentar de Iași Petru Movila. „In principiu, avand nu neaparat in vedere lipsa de experiența, ci mai mult tinerețea și intrarea direct… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

