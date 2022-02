Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Palaz a fost ales vicepresedinte pe zona de sud est, la Congresul Extraordinar al Partidului Miscarea Populara PMP .Congresul s a desfasurat sambata, 19 febraurie, la Sinaia. Claudiu Palaz i a oferit sustinerea lui Eugen Tomac, ales astazi ca lider al formatiunii politice cu 421 au fost "pentru…

- Eugen Tomac a fost reales președinte al PMP la congresul desfașurat sambata la București. La congres nu a participat și Cristian Diaconescu, fostul președinte al PMP, care a susținut ca a fost incalcata procedura in momentul convocarii congresului. Eugen Tomac este eurodeputat din 2019, iar in perioada…

- Congresul Extraordinar al Partidului Miscarea Populara l-a ales sambata pe Eugen Tomac ca presedinte al formatiunii politice. Imediat dupa aflarea rezultatelor Tomac le-a mulțumit colegilor sai pe Facebook. Intre timp, Cristian Diaconescu, fostul președinte al partidului, nu a recunoscut organizarea…

- Congresul Extraordinar al Partidului Miscarea Populara l-a ales sambata pe Eugen Tomac ca presedinte al formatiunii politice. El a candidat ca lider al motiunii “PMP – un nou inceput pentru o Romanie crestin-democrata”. Din 456 de voturi exprimate, 421 au fost ”pentru”, 18 ”impotriva” si 17 abtineri.…

- La inceputul acestei luni, eurodeputatul Eugen Tomac, fost presedinte al PMP, a anuntat ca pe 19 februarie va fi organizat congresul formatiunii.''Am luat decizia de a convoca congresul Partidului Miscarea Populara cu singurul scop de a reaseza partidul pe un fagas al normalitatii. Noi nu organizam…

- In vreme ce multa lume discuta de o fuziune cu liberalii, repezentanții Partidului Mișcarea Populara par sa fi gasit soluția implicarii active in viața parlamentara cu sprijinul Alianței pentru Unirea Romanilor. Joi seara, președintele PMP, Cristian Diaconescu (ce ar urma sa fie schimbat din funcție…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac sustine ca actualul presedinte al partidului, Cristian Diaconescu, a negociat cu PNL, in prezenta sa, postul de ministru al Justitiei. Discutia despre ministerul Justitiei a avut loc in toamna, in contextul negocierilor pentru fuziunea PNL-PMP.

- La mai puțin de un an de la alegerea lui Cristian Diaconescu președinte al PMP, pe 7 martie 2021, Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populara anunța convocarea unui nou congres pentru alegerea unie conduceri naționale. Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populara susține ca s-a intrunit statutar…