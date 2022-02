Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constanța a decis ca doi elevi ai unui liceu din Cernavoda, județul Constanța, sa primeasca daune morale de 5.000 de euro, dupa ce profesorii le-au scazut nota la purtare. Hotararea, pronunțata in prima instanța, a fost contestata de reprezentanții unitații de invațamant la Curtea de Apel…

- Consiliul de Administratie al Televiziunii Romane a votat, miercuri, infiintarea posturilor TVR Info si TVR Cultural. Emisia celor doua posturi a fost oprita in 2015 si 2013. Hotararea de relansare a fost luata cu 9 voturi „pentru”, 3 „impotriva” si 1 abtinere, informeaza un comunicat al TVR, citat…

- ​Acțiunile Holdingrock1 (Roca Industry), holdingul care reunește companiile din domeniul materialelor de construcții aflate în portofoliul ROCA Investments, s-au listat pe piața AeRO, a Bursei de Valori București, sub simbolul bursier ROC1, se arata într-un comunicat de presa. Acesta reuneste…

- "Șoferii STB care nu ies pe traseu risca desfacerea contractului de munca" FOTO: stbsa.ro Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a atras atentia, sâmbata, ca soferii Societatii de Transport Bucuresti care nu ies pe traseu risca desfacerea contractului de munca. "Exista,…

- Cornelia Cozlovschi a fost desemnata membru și președinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) pentru un mandat de cinci ani. Hotararea a fost adoptata, astazi, in cadrul ședinței plenare a Parlamentului, cu votul a 55 de deputați. Cornelia Cozlovschi a absolvit…

- Piata de capital din Romania a consemnat in 2021 cel mai bun an din istorie si a inregistrat o serie de noi recorduri la nivelul mai multor indicatori de dezvoltare, potrivit unui raport al Bursei de Valori Bucuresti. “Suntem intr-un moment foarte bun pentru piata de capital, care a consemnat in 2021…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea de suspendare formulata de Fondul Proprietatea a procesului de majorare a capitalului social al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), de la 143,772 milioane de lei la 4,91 miliarde de lei, ca urmare a aportului in natura al statului roman cu valoarea…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza: Reglementare Instructiune privind modul de transmitere a raportarilor si a altor documente in…