Petru Ilieșu, o nouă carte despre necunoscuții fără șansă într-o societate suferindă Scriitorul și regizorul de teatru experimental Petru Ilieșu, președinte fondator al primei organizații umanitare din Romania, „Timișoara ʹ89” și cofondator al mai multor asociații și societați care s-au implicat in numeroase acțiuni cu caracter social, iși lanseaza joi, 2 iulie de la ora 19:00, in Piața Unirii, cartea „Oameni care nu exista”, aparuta la editura […] Articolul Petru Ilieșu, o noua carte despre necunoscuții fara șansa intr-o societate suferinda a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

