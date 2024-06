Petroyuanul, atac la dolar Revoluția monedei digitale a bancii centrale (CBDC) incepe cu adevarat, deoarece Arabia Saudita devine membru cu drepturi depline al proiectului mBridge. Alaturarea la platforma ii va oferi acces la tranzacții valutare transfrontaliere imediate, pe care le va folosi pentru a vinde petrol Chinei, dand naștere petroyuanului. Intrebarea nu este daca, ci cand vom asista la […] The post Petroyuanul, atac la dolar first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

