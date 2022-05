Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș ofera in acest an sume de trei ori mai mari in cadrul bugetului participativ și așteapta in continuare timișenii sa inscrie proiectele pe care le propun in cadrul celei de-a doua ediții a programului. Data limita este 31 mai. Bugetul participativ incurajeaza cetațenii sa se…

- S-a aflat ce a facut fostul președinte Traian Basescu la numai 30 de zile de cand i s-a cerut sa elibereze vila de protocol din Primaverii, in care locuia de ani de zile. Ordinul de evacuare al casei a venit dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca fostul președinte al Romaniei […] The…

- Gardul vilei de protcol al lui Traian Basescu a fost vandalizat cu vopsea roșie, cu care cineva a scris ”Petrov, achita-ți datoriile!”. Un polițist și un jandarm sunt prezenți la fața locului. Polițistul a declarat ca a poliția a fost sesizat și ca o sa faca un proces verbal. Potrivit Realitatea.net,…

- Elena Udrea a comentat, in aceasta a doua zi a saptamanii, pe marginea situației fostului președinte Traian Basescu și a faptului ca, urmare a declararii acestuia drept colaborator al Securitații, va trebui, intre altele, sa paraseasca vila RA-APPS din strada Gogol și ca ramane fara paza din partea…

- Fostul șef al statului, Traian Basescu, are probleme destul de grave de sanatate. In consecința, a fost internat la o clinica privata, pe meleaguri straine. Problemele nu s-au terminat pentru Traian Basescu, caci este obligat sa elibereze vila de protocol a RAAPPS in care locuiește in momentul de fața.

- Saptamana trecuta, Traian Basescu a fost declarat in mod oficial colaborator al Securitații. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție, care a menținut hotararea instanței anterioare, Curtea de Apel București, a risipit orice urma de indoiala in privința activitații celui care semna note informative…

- Fostul președinte Traian Basescu risca sa mearga la pușcarie pentru fals in declarații. O anunța un judecator și un avocat, dupa ce ICCJ a stabilit ca Basescu a fost colaborator al Securitații. Pentru a candida insa la preșdinție, fostul șef de stat a trebui sa declare in scris ca nu a colaborat cu…

- ”Ne-am intalnit ieri dupa-amiaza cu reprezentantii celor 60 de firme creditoare ale Companiei Municipale Strazi Poduri Pasaje, care va intra in faliment la sfarsitul acestei luni. I-am asigurat pe creditori ca isi vor primii banii pe care ii asteapta de 2 ani”, a transmis, miercuri, primarul general…