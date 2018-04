Victima a mers in padure cu tanarul de 16 ani pentru o ședința foto, scrie observator.tv. Intre cei doi a inceput un conflict in momentul in care Petronela i-a jignit acestuia iubita, ceea ce a condus spre incidentul cumplit.

Colega de apartament a victimei, Magdalena, a vorbit cu aceasta la telefon chiar inainte sa fie ucisa.

"Facea poze cu el. In ultima vreme chiar ii facea sedinte gratis. Am vorbit cu ea chiar in acea seara, la 18.30, dupa ce am iesit de la scoala si am intrebat-o daca imi poate aduce cheia de la apartament pentru ca nu am cum sa intru in casa. A spus ca nu…