Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a anuntat marti ca a semnat tranzactia pentru vanzarea a 100% din participatia sa in Kom-Munai LLP (KOM) si Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC) din Kazahstan catre Magnetic Oil Limited si se va concentra pe regiunea Marii Negre.

- OMV Petrom a semnat tranzactia pentru vanzarea a 100% din participatia sa in Kom-Munai LLP (KOM) si Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC) din Kazahstan catre Magnetic Oil Limited, potrivit unui comunicat al companiei, remis, marti, AGERPRES. KOM si TOC detin licentele de productie pentru…

- OMV Petrom a semnat tranzacția pentru vanzarea a 100% din participația sa in Kom-Munai LLP (KOM) și Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC) din Kazahstan catre Magnetic Oil Limited, anunța compania, potrivit Mediafax.ro. KOM și TOC dețin licențele de producție pentru patru zacaminte onshore, respectiv…

- Compania clujeana Deltamed a primit un contract fara licitație de la OFICIUL NAȚIONAL PENTRU ACHIZIȚII CENTRALIZATE in valoare de jumatate de milion de euro. ONAC a cumparat de la societate ventilatoare medicale chinezești cu prețul de 22.000 euro/bucata in situația in care pe piața aceste aparate se…

- Micii producatori de legume și fructe iși pot vinde produsele in magazinele Kaufland din Romania, cat timp piețele sunt inchise din cauza pandemiei Producatorii mici de legume-fructe din Romania, afectati de dificultati in aceasta perioada, pot utiliza suprafetele de vanzare din cadrul tuturor celor…

- Dupa mai multe luni de zvonuri si negari din partea producatorului chinez, Huawei a confirmat, intr-un final, ca va vinde brandul Honor sub care comercializeaza smartphone-uri separat de propriile produse. Cumparatorul este Zhixin New Information Technology, o companie din Shenzhen detinuta de guvernul…

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti s-au pronuntat, joi, definitiv, intr-un dosar deschis in anul 2015 in care compania OMV Petrom a fost deferita justitiei pentru infractiunea de ucidere din culpa in cazul mortii unui baiat de noua ani. Copilul a murit intoxicat cu gaz in apropierea unei sonde din…

- Compania OMV Petrom, trimisa in judecata in anul 2015 pentru infractiunea de ucidere din culpa in urma decesului un copil de noua ani in apropierea unei sonde din judetul Prahova, a fost condamnata la amenzii penale in cuantum de 750.000 lei. Instanta a decis, de asemenea, ca OMV Petrom sa plateasca…