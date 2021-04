Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, toata lumea este uimita de performanța companiei UiPath la Bursa de valori din New York și aproape toate informațiile care au curs in media și in zona social media au menționat ca este primul unicorn romanesc. UiPath este o companie care s-a specializat in cea mai in voga tehnologie…

- Comportamentul financiar al doljenilor in pandemie este diferit, comparativ cu anii anteriori. In timp ce unele persoane au pus mai mulți bani deoparte, altele care au venituri sigure s-au imprumutat. Banca Naționala a Romaniei (BNR) a publicat recent statisticile privind comportamentul financiar al…

- ”Consiliul de Administratie al Romgaz, intrunit in sedinta din data de 7 aprilie 2021, prin Hotararea nr. 29/7 aprilie 2021, a aprobat prelungirea mandatului de director general acordat lui Aristotel Marius Jude pentru o perioada de patru luni, incepand cu data de 13 aprilie 2021. Aristotel Marius Jude…

- OMV Petrom estimeaza ca in acest an va obtine un profit net de 1,824 miliarde de lei, mai mare cu 32% decat cel inregistrat anul trecut, respectiv 1,382 miliarde de lei, potrivit unor documente postate pe site-ul companiei si analizate de AGERPRES. Investitiile incluse in bugetul propus pentru…

- In Capitala, se construieste un teatru din temelie. Pentru a strange fonduri, copiii si o mana de oameni inimosi au facut martisoare in forma de caramida. Toate au fost create manual de cei mici.

- Senatorul PSD Ilfov Alfred-Laurentiu-Antonio Mihai a solicitat, miercuri, in Parlament ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene Cristian Ghinea, clarificari suplimentare privind finanțarea proiectelor de autostrazi, in contextul in care PNRR-ul in forma actuala nu respecta nici pe departe…

- Profitul OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a scazut in 2020 cu 64%, la 1,29 miliarde lei, de la 3,63 miliarde lei in anul 2019, in timp ce veniturile din vanzari au scazut cu 23%, la 19,71 miliard lei, comparativ cu 25,48 miliarde lei in anul 2019.