Petrom a redus din nou prețurile la combustibil: Este a cincea scădere consecutivă de preț de la 1 iulie Liderul pieței de distribuție a carburanților din Romania, Petrom, a redus din nou prețurile la combustibil marți, 2 august, fiind a cincea scadere consecutiva de preț de la 1 iulie, cand companiile au redus prețurile cu 50 de bani pe litru, ca urmare a Ordonanței Guvernului. Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București afișa in aplicație pe 2 august un preț al benzinei standard de 8,33 lei/litru, in timp ce prețul motorinei standard este de 8,93 lei/litrul, scrie economica.net. Prețurile reale platite la pompa sunt cu 50 de bani mai mici, adica 7,83 lei pe litru la benzina… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

