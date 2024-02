Atacantul formației Universitatea Craiova, Alex Mitrița, autor a doua assisturi in meciul cu Petrolul Ploiești, s-a bucurat de victoria obținuta. „Piticul“ a admis ca evoluția alb-albaștrilor a fost oscilanta, dar ca s-a vazut unitatea grupului. „Am facut greșeli. Nu mai trebuie sa le facem in viitor. Nu a fost relaxare. E important ca am aratat ca o echipa. Am muncit pe un teren foarte greu. Creștem de la meci la meci și suntem foarte bine. Veneam dupa o perioada foarte grea“, a spus „Piticul atomic“, la Digi Sport. Intrebat, ironic, de titlu, Alex Mitrița a spus: „O luam meci cu meci. Vedem…