- La Paris s-a deschis primul vaccinodrom unde se pot face imunizari impotriva variolei maimuței. Cele mai multe cazuri de contaminare din Franța s-au inregistrat in regiunea pariziana, aproximativ 10% din totalul celor diagnosticați.

- Luni, 18 iulie 2022, in pauza meciului dintre FC Petrolul Ploiești și FC Voluntari, fiind in cautare de apa plata, la etajul al treilea al arenei Ilie Oana, pentru a putea lua pastilele de seara, am ajuns și in dreptul lojei echipei oaspete. Acolo unde l-am recunoscut pe tanarul portar Octavian Valceanu…

- Rareș Ilie (19 ani) a oferit declarații curajoase la plecarea spre Franța. Mijlocașul rapidist va efectua vizita medicala la Nice, ocupanta locului 5 in ediția trecuta de Ligue 1. Rareș Ilie este protagonistul mutarii verii in fotbalului romanesc, Rapid urmand sa incaseze aproximativ 5 milioane de…

- Cristiano Ronaldo incearca sa apeleze la toate metodele pentru a gasi o cale de a „evada” de la Manchester United. Presa din Franța speculeaza ca atacantul de 37 de ani le-ar fi ridicat mingea la fileu șefilor de la PSG, țelul fiind un transfer la campioana Franței. Planul lusitanului ar fi unul extrem…

- La doar 32 de ani, Roland Stanescu, fostul jucator al echipei FC Petrolul Ploiești, in perioada 2016-2017 (20 de meciuri jucate/11 goluri marcate), a decis sa iși incheie socotelile cu viața. Vestea a cazut ca un traznet pentru toti cei care l-au cunoscut, iar mesajele de condoleanțe curg neincetat…

- Roland Stanescu (32 de ani), fost fotbalist la Petrolul Ploiesti, FC Arges sau Dacia Unirea Braila, s-a sinucis sambata, aruncandu-se de la etajul 4 al unui bloc din Voluntari. Acesta era cunoscut ca avand probleme psihice. Fostul fotbalist nu mai era legitimat la niciun club incepand cu anul 2019. …

- Extrema Yassine Bahassa (30 de ani) a semnat cu FCU Craiova, acoperind un post considerat deficitar de antrenorul Marius Croitoru (41). Yassine Bahassaa poate acoperi ambele flancuri ale atacului și a evoluat in sezonul trecut in Ligue 2, Franța, la Quevilly Rouen, unde a reușit 3 pase decisive in 29…

- Turcia „trebuie sa aleaga” cu privire la integrarea in NATO a Suediei si Finlandei, cu riscul de a ridica semne de intrebare cu privire la „comportamentul” sau in cadrul Aliantei, a afirmat duminica sefa diplomatiei franceze, Catherine Colonna, relateaza AFP.