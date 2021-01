Stiri pe aceeasi tema

- La inceput de an Simona Halep se pregatește intens pentru turneul Australian Open. Nici in pandemie romanca nu a renunțat la anternamente, ba mai mult, s-a pregatit din plin pentru noul sezon din WTA. Intr-un interviu pentru Prosport, numarul doi WTA a marturisit care a fost cel mai util sfat pe care…

- Sportivul Alexandru Cazacu a reușit sa caștige Cupa Romaniei la tenis de masa, seniori. Dupa cinci partide eliminatorii in cadrul competiției de la Buzau, Cazacu a invins in finala reprezentantul clubului Steaua București, cu scorul general de 3-2, obținand astfel titlul de campion pentru CS Mioveni.…

- Bernadette Szocs (CSA Steaua Bucuresti) si Alexandru Cazacu (CS Mioveni) au castigat, joi, Cupa Romaniei la tenis de masa pentru seniori, competitie gazduita de sala Clubului Sportiv Scolar Buzau. In finala feminina, Szocs a trecut cu 3-0 de colega sa de club Andreea Dragoman, potrivit site-ului Federatiei…

- In ziua cand, fizic, rezista 100%, de la primul fluier și pana la ultimul, chiar și pe un teren greu și pe o vreme rece, Vajushi poate decide, și fara sa marcheze sau sa aiba assist-uri, un meci foarte important pentru Petrolul! Lasandu-le celorlalți șansa, sambata, la Slobozia, contra Unirii, de a…

- Jucatoarea romana de tenis de masa Andreea Dragoman a castigat, joi, la Madrid, titlul in proba feminina de simplu a Mastersului Spaniei, dupa ce a invins-o in finala pe Caroline Kumahara (Brazilia), cu 4-0. In semifinale, romanca a trecut de sarboaica Marija Galonja cu acelasi scor, potrivit…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in cursul zilei de luni, 23 noiembrie, in municipiul Sacele, din județul Brașov. Astfel, curentul electric va fi interupt in Sacele, pe strazile Vulcan, Viitorului,…

- CS Municipal Satu Mare a surclasat-o pe CSM Alexandria cu 105-52, luni, in Sala LPS din Satu Mare, intr-un meci din Grupa A preliminara a Cupei Romaniei la baschet feminin. Meciurile de luni au consemnat reluarea competitiilor interne de baschet feminin dupa o pauza de sapte luni din cauza pandemiei…

- CSA Steaua a invins-o pe CS Rapid cu 17-14 (4-2, 3-1, 6-6, 4-5), joi seara, in derby-ul Cupei Romaniei la polo pe apa feminin, in Bazinul Floreasca-Tolea Grintescu din Bucuresti. Miercuri, ambele formatii au invins-o pe Dinamo. Vineri este programat meciul CSA Steaua - CS Dinamo…