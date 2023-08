Prețul petrolului a continuat sa scada joi, in condițiile in care datele slabe privind producția din marile economii și imbunatațirea perspectivelor privind oferta au contrabalansat o scadere importanta a stocurilor de țiței din SUA. Brent, referința pentru doua treimi din petrolul mondial, se tranzacționa cu 0,26% mai puțin, la 82,99 dolari pe baril, la ora […] The post Petrolul se ieftinește. Țara cu cele mai mari rezerve din lume negociaza cu America first appeared on Ziarul National .