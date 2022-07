Stiri pe aceeasi tema

- Portarul columbian David Ospina, care si-a incheiat contractul cu echipa italiana de fotbal SSC Napoli, isi va continua cariera in campionatul Arabiei Saudite, la formatia Al Nassr, a anuntat marti aceasta grupare pe contul sau de Twitter, potrivit Agerpres.Ospina (33 ani) a fost titular in sezonul…

- Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a vizitat Turcia pentru prima data in ultimii ani, miercuri (22 iunie), pentru discuții cu președintele Tayyip Erdogan, menite sa normalizeze pe deplin legaturile care au fost rupte dupa uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi. Vizita marcheaza un…

- Joe Biden sfideaza iar logica și spune ca se va intalni cu MBS, fara sa il intalneasca.Joe Biden a parut sa minimizeze vineri semnificatia apropiatei sale intalniri controversate cu printul mostenitor Mohammed bin Salman in Arabia Saudita, insistand ca aceasta va avea loc intr-un context international,…

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca nu se va intalni cu liderul de facto al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in cursul vizitei pe care urmeaza sa o faca in aceasta tara luna viitoare, si ca il va vedea pe printul mostenitor doar in cadrul unei „intruniri internationale” extinse.

- Pretul petrolului a crescut luni, 6 iunie, cotatia barilului de titei Brent depasind 120 de dolari, dupa ce Arabia Saudita a majorat preturile pentru titeiul sau vandut in iulie, indicand o oferta restransa, transmite Digi24 cu referire la Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va merge, luna aceasta, in vizita in Arabia Saudita unde se va intalni cu printul mostenitor Mohammed bin Salman, revenind asupra promisiunii sale de a trata regatul ca pe un „paria” si de a nu se adresa liderului controversat, au raportat joi media americane,…

- Ministerul Turismului din Arabia Saudita a anuntat ca fotbalistul argentinian Lionel Messi este noul ambasador turistic al regatului, in care atacantul echipei Paris Saint-Germain a calatorit pentru a petrece o vacanta la Jeddah, pe tarmul Marii Rosii, informeaza EFE, citat de Agerpres. Fii la…

- Declarația secretarului american al Apararii, Lloyd Austin, care a spus ca SUA vor sa vada „Rusia slabita pana la punctul in care sa nu mai poata face lucrurile pe care le-a facut in Ucraina”, indica o strategie noua, pe termen lung, a Statelor Unite și a aliaților: aceea de a invinge Rusia atat de…