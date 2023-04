Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile petrolului au scazut joi, 20 aprilie, pe masura ce datele economice slabe ale SUA au ridicat temeri cu privire la o potențiala recesiune globala și o cerere redusa. Prețurile au scazut la minimum de la inceputul acestei luni, relateaza Reuters.Contractele futures pe țiței Brent au scazut…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut si in luna martie 2023, pentru a 12-a luna consecutiva, si acum sint cu 20,5% mai mici decit nivelul record pe care l-au atins in urma cu un an. Despre aceasta a anunțat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu circa 2,5%, influentate de evolutia negativa a titlurilor bancare europene sidupa ce secretarul pentru Energia din SUA, Jennifer Granholm, a spus ca refacerea stocurilor din rezerva strategica a tarii ar putea dura mai multi ani, ceea ce reduce perspectivele…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 3 dolari pe baril, inversand castigurile initiale de peste 1 dolar, in conditiile in care temerile legate de turbulentele sectorului bancar au provocat cel mai mare declin saptamanal al cotatiilor titeiului din ultimele luni, transmite Reuters. Contractele…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 3 dolari pe baril, inversand castigurile initiale de peste 1 dolar, in conditiile in care temerile legate de turbulentele sectorului bancar au provocat cel mai mare declin saptamanal al cotatiilor titeiului din ultimele luni, transmite Reuters, citat de…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu aproximativ 2%, pana la cel mai scazut nivel din ultima saptamana, din cauza cresterii stocurilor de titei din SUA cu mult peste estimari si a asteptarilor privind noi cresteri ale ratei dobanzii de politica monetara, desi previziunile pentru o crestere…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 2-, intr-o sesiune volatila, dupa ce datele neasteptat de puternice privind locurile de munca din SUA au ridicat ingrijorari cu privire la ratele mai mari ale dobanzilor si pe masura ce investitorii au cautat mai multa claritate cu privire la iminentul…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut si in ianuarie, pentru a zecea luna consecutiv, situandu-se acum cu aproximativ 18% sub nivelul record din martie 2022, in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura…