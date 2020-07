Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni și Rapid București se intalnesc astazi, de la ora 20:00, in etapa #3 a play-off-ului pentru promovare din Liga 2. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus, Telekom Sport și Digi Sport. ...

- Turris Turnu Magurele și FC Argeș deschid play-off-ul din Liga 2, astazi, de la 17:00. Partida e liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Meciul dintre UTA și Petrolul a fost amanat din cauza celor 6 cazuri de coronavirus aparute in cadrul delegației ploieștene;Celalalt…

- Real Madrid și Getafe se intalnesc ACUM in etapa cu numarul 33 din La Liga. Meciul a inceput la ora 23:00, poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus. ...

- Dinamo și FCSB se intalnesc azi, de la 20:00, in turul semfinalelor Cupei Romaniei. Gabi Torje, fost marcator in poarta rivalei, a prefațat meciul și a explicat peste ce problema ce trebuie sa treaca echipa alb-roșie. Partida Dinamo - FCSB va fi liveTEXT cu VIDEO pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom…

- DINAMO - FCSB. Adrian Mihalcea, tehnicianul „cainilor”, a explicat care este atmosfera la echipa in preajma Derby-ului de Romania, recunoscand ca au fost spirite incinse dupa eșecul cu Sepsi (1-3). Dinamo – FCSB se joaca joi, de la 20:00, in turul semifinalelor Cupei Romaniei. Partida va fi liveTEXT,…

- S-a lucrat serios in ultimele 3 zile la gazonul de pe Dinamo. Ce s-a stricat la meciul cu Sepsi s-a reparcat in mare parte in tot acest timp, așa ca sunt mari șanse ca partida cu FCSB sa se dispute in condiții normale. Dinamo – FCSB se joaca joi, de la 20:00, in turul semifinalelor Cupei Romaniei. Partida…

- CFR Cluj și FCSB sunt cluburile care au subordonat total Liga 1 incepand din 2005, interval de timp in care au caștigat 10 din ultimele 15 ediții de campionat. CFR Cluj – FCSB se joaca duminica, de la ora 20:00. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Digi Sport și…

- Antrenorul lui Bayern, Hansi Flick, a folosit timpul ramas pana la derby-ul cu Dortmund, programat maine, pentru a ”umbla” la orgoliul vedetelor. Daca invinge, liderul se distanțeza la 7 puncte. Derby-ul dintre Borussia Dortmund și Bayern Munchen va avea loc marți, de la ora 19:30, liveTEXT pe GSP.RO…