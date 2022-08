Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu, oficialul Farului Constanța, a analizat partida dintre Rapid și FC Argeș, caștigata de giuleșteni cu 2-1, acasa. Fostul mare internațional roman a ramas impresionat de prezența in numar mare a fanilor la stadion in noul sezon al Ligii 1. Pe Giulești, la meciul Rapidului cu FC Argeș, au…

- Cum arata locul din Romania despre care se spune ca ar fi paradisul pelicanilor și a tuturor pasarilor migratoare. Se intinde pe 2.000 de hectare și se afla in județul Galați. Priveliștea iți taie rasuflarea. Despre ce destinație turistica este vorba. Cum arata Lacul Brateș, locul cunoscut drept raiul…

- „U” este in continuare in cautarea primului succes in Superliga, iar prima șansa va fi vineri, de la ora 19:00, atunci cand „studenții” vor juca la Mediaș impotriva celor de la Petrolul Ploiești, in meciul de deschidere al rundei cu numarul patru.

- Ultimele confruntari ale rundei inaugurale din SuperLiga de fotbal au avut loc luni, 18 iulie: FC Botoșani – Chindia Targoviște 3-2 și Petrolul Ploiești – FC Voluntari 0-1 (FOTO, gol marcat de Daniel Florea din penalty, in minutul 90+2). Va reamintim ca SuperLiga, noua denumire a Ligii I de fotbal –…

- Presedintele echipei CFR Cluj, Cristian Balaj, a vorbit despre starea de sanatate a lui Nelutu Varga. “Asa ne este dat, sa traim intens finalul de meci. Am un deja vu deja, imi este greu sa privesc finalul de joc. S-a dorit sa mai dam un gol, am avut ocazii, am atacat, dar s-a nimerit sa fie doar 1-0.…

David Popovici a obtinut, duminica, medalia de aur in proba de 100 m liber din cadrul Campionatului European de natatie pentru juniori, la Otopeni, potrivit news.ro.

Fotbalistul olandez Bart Meijers si-a prelungit, marti, cu inca doua sezoane contractul cu Petrolul Ploiesti, grupare nou-promovata in SuperLiga.

- Formatul competitional va fi ca in sezonul trecut.Tragerea la sorti a tintarului pentru sezonul 2022 2023 din prima divizie de fotbal din Romania a avut loc astazi, stabilindu se programul celor 30 de etape din sezonul regular.Noul sezon va debuta pe 15 iulie, cu 16 echipe la start.Noua denumire a competitiei…