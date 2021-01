Stiri pe aceeasi tema

- Designerul indian Satya Paul, ale carui printuri au ajutat la modernizarea sari-ului traditional, a murit la varsta de 78 de ani, scrie BBC, potrivit news.ro. Preferatul multor staruri de la Bollywood, creatorul a devenit cunoscut folosind culori, modele si materiale contemporane. A…

- Primaria Timișoara a caștigat procesul prin care a fost contestata o decizie a Consiliului local, care prevede ca proprietarii de animale de companie sa fie nevoiți sa ceara pentru creșterea acestora acordul vecinilor de bloc. „Asta nu ma bucura”, a fost reacția primarului Dominic Fritz, potrivit…

- Mijlocașul bulgar Antoni Ivanov (25 de ani, 1.70 metri) nu a reușit sa se impuna la Universitatea Craiova nici in turul campionatului acesta și a fost imprumutat astazi. El va merge pana la vara la FC Voluntari, dar are și opțiunea de a continua la gruparea ilfoveana. Antoni Ivanov ar putea fi coleg…

- Un deputat norvegian care l-a nominalizat, in septembrie anul trecut, pe presedintele american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace a afirmat joi ca acesta si-a meritat nominalizarea, dar ca acum el nu ar mai face-o, relateaza dpa potrivit Agerpres. "Nominalizarea la Nobel a fost pentru acordul…

- Mijlocasul echipei FC Barcelona, Carles Alena, in varsta de 23 de ani, a fost imprumutat pana la finele sezonului la Getafe, au anuntat miercuri cele doua cluburi, scrie AFP. Ca parte a acordului, clubul Getafe va achita si salariul jucatorului. Considerat o mare speranta pentru fotbalul spaniol, Alena,…

- Ianis Hagi (22 de ani) a avut un final de an entuziasmant la Rangers, cu gol in ultimele doua partide ale liderului din Scoția. Deși o buna parte din sezon a fost lasat pe banca de rezerve, Ianis are cifre destul de bune dupa 25 de meciuri - a adunat 4 goluri și un numar de pase decisive care provoaca…

- La 32 de ani, Eric Bicfalvi e tot mai bun la Ural. Mereu in forma, decarul a devenit golgeterul echipei din Ekaterinburg in ultimele trei sezoane. In septembrie, cand a reușit o „dubla” la 3-1 cu Himki, a fost ales cel mai bun jucator. Și ar putea fi declarat MVP și in octombrie de catre fanii portocaliilor.…

- Antrenorul principal Adrian Iencsi si mijlocasul Rares Ilie au fost testati pozitiv la noul coronavirus, a anuntat, marti, clubul de fotbal Rapid Bucuresti pe site-ul sau oficial. ''Antrenorul principal Adrian Iencsi si mijlocasul Rares Ilie au acuzat usoare simptome specifice…