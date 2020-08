Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Petrolul Ploiesti a anuntat, duminica, pe site-ul oficial, ca noul antrenor al echipei prahovene este Viorel Moldovan.Moldovan a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane.„Tentatia acestei provocari a fost mult, mult prea mare, si ideea în sine, aceea…

- Petrolul Ploiești s-a ințeles cu noul antrenor: Viorel Moldovan (48 de ani). Din informațiile GSP.ro, cele doua parți au ajuns la un acord privind contractul și obiectivul pentru noul sezon - promovarea. Deși era favorit s-o preia pe Rapid, Moldovan a ales pana la urma proiectul „lupilor”. Petrolul…

- Emil Sandoi (55 de ani) revine in Liga 1 si va fi noul antrenor al Chindiei Targoviste, echipa care s-a despartit de Viorel Moldovan.Sandoi a confirmat discutiile cu dambovitenii, afirmand ca echipa din Targoviste l-a dorit si in trecut.„Sunt in discutii cu ei. Nu e nimic perfectat inca. Nu stiu ce…

- Chindia a mutat foarte repede, Emil Sandoi fiind cel care i-a luat locul lui Viorel Moldovan, pe banca. Avand Post-ul Primul examen la Chindia pentru noul antrenor! Bine ai venit, Emil Sandoi! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fotbalistul moldovean Vadim Rața are un nou antrenor! Emil Sandoi a fost numit la conducerea tehnica a echipei Chindia Targoviste, in locul lui Viorel Moldovan, caruia nu i s-a mai prelungit contractul cu dambovițenii.

- Emil Sandoi (55 de ani) revine in Liga 1 și va fi noul antrenor al Chindiei Targoviște, echipa care s-a desparțit de Viorel Moldovan. Viorel Moldovan (47 de ani) mai avea contract pana pe 30 iunie, dar conducerea a decis sa nu-i propuna prelungirea, dupa ce nou-promovata a pierdut ultimele doua meciuri,…

- Chindia: Aioani – Martac, Benga, Pitian, Corbu – Bic - Negut, Rata ("77 - Mihai), A. Serban ("46 - Berisha) – Ivancic ("65 - Dumitrascu), Dangubic ("77 - Barbu). Antrenor: Viorel Moldovan. Poli: Rusu 6 – Cabral 6 ("85 - Omoh), Klimavicius 6, Frasinescu 6, S. Serban 6 – Horsia 6 ("65 - Chacana 7),…

- Clubul Chindia Targoviste a anuntat, duminica, in social media, despartirea de tehnicianul Viorel Moldovan.“Multumim pentru tot, Viorel Moldovan! Mult succes mai departe!”, se arata pe pagina de Facebook a clubului, potrivit news.ro. Citește și: VIDEO Nebunie in Vama Veche. Bataie in…