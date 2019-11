Stiri pe aceeasi tema

- ​Formatia Petrolul Ploiesti a învins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FK Csikszereda Miercurea Ciuc, într-un meci restant din etapa a cincea a Ligii a II-a, potrivit News.ro.Golul a fost marcat de Marinescu, în minutul 82.În minutul 90, de la oaspeti…

- ASU Politehnica Timisoara a invins-o in deplasare pe Gloria Buzau cu scorul de 1-0, marti, intr-o restanta din etapa a 11-a a Ligii a II-a de fotbal.Golul inscris de Ioan Mera in minutul 49 a adus prima victorie a timisorenilor in ultimele cinci meciuri din esalonul secund.

- Formatia Petrolul Ploiesti a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Chindia Targoviste, in etapa a XIII-a a Ligii a II-a.Alte rezultate de sambata, din Liga II: SCM Gloria Buzau - Viitorul Pandurii Targu Jiu 0-0 Metaloglobus Bucuresti - CSM Resita 1-0…

- Etapa a 9-a a Ligii 2 a inceput vineri seara, la Miercurea Ciuc, acolo unde FK Csikszereda și-a inaugurat nocturna in meciul cu Universitatea Cluj. S-a terminat 1-1, un rezultat care nu mulțumește niciuna dintre echipe. Sambata s-au disputat alte șase jocuri din aceasta etapa, duminica doua, iar marți…

- Liverpool s-a impus, duminica, cu scorul de 2-1, in fața lui Chelsea, in etapa a șasea din Premier League, potrivit Mediafax.Trent Alexander Arnold a marcat, in minutul 14, pentru 1-0 in favoarea lui Liverpool. Firmino a gasit plasa porții, in minutul 30, invingandu-l pe portarul lui Chelsea…

- Formatia Petrolul Ploiesti a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Ripensia Timisoara, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii a II-a, informeaza News.ro.Citește și: Anglia caștiga meciul cu Bulgaria, scor 4-0, in preliminariile Euro-2020 Golul a fost marcat de…

- CS Mioveni s-a impus cu scorul 2-0 in fata liderului SCM Gloria Buzau, sambata in deplasare, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii a II-a de fotbal, si a preluat sefia provizorie a clasamentului. Alte rezultate consemnate sambata: ASU Politehnica Timisoara - CS Concordia Chiajna 0-0 AFC UTA Arad - CS…

- Dinamo București a pierdut meciul din deplasare, din etapa a 6-a a Ligii 1, cu Chindia Targoviște. Scorul final a fost 3-2, anunța MEDIAFAX.Chindia a deschis tabela inca din minutul 19, prin Neguț. Pana la pauza, gazdele au marcat din nou, prin Leca, minutul 45+3. Dupa reluare, Dinamo a incercat…