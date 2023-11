Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Belarus a terminat la egalitate duminica, in deplasare, scor 3-3, echipa nationala a Elvetiei, intr-un meci din cadrul grupei I a calificarilor pentru Euro 2024, din care face parte si Romania. Belarus a condus cu 3-1 in minutul 89, iar gazdele au egalat in doar doua minute.

- Echipa Poli Iasi a incheiat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia ploiesteana Petrolul, intr-un meci din etapa a 11-a din Superliga. La Iasi, Petrolul a avut un gol marcat in minutul 7, de Papp, dar anulat de arbitru dupa trei minute de consultare a VAR, pentru o pozitie…

- Echipa campioana Farul Constanta a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Sepsi OSK, intr-un meci din etapa a 11-a, potrivit news.ro.La Ovidiu, arbitrul Radu Petrescu a acordat penalti inca din minutul 4, dupa ce Ninaj a comis hent in careu, iar Larie a transformat, in minutul…

- Darius Olaru (25 de ani), capitanul de la FCSB, a marcat un gol superb cu Sepsi, in etapa #10 din SuperLiga. Mijlocașul roș-albastru a facut 2-0 in minutul 11, dupa ce Adrian Șut deschisese scorul. Olaru l-a „executat” pe Niczuly cu un șut perfect cu stangul, din drop, din afara careului. Execuția lui…

- Echipa Sepsi OSK a invins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, pe UTA Arad, in etapa a opta din Superliga. Aganovic a marcat in minutul 90+3 unicul gol al partidei.Meciul de la Sf. Gheorghe a fost unul fara mari valente, iar fazele importante de poarta au lipsit aproape in totalitate. Aradenii…

- Echipa Otelul Galati a incheiat la egalitate luni, in deplasare, scor 1-1, meciul din etapa a patra disputat in compania formatiei Sepsi OSK. A fost pentru prima oara in acest sezon cand defensiva covasnenilor a primit gol.Meciul de la Sf Gheorghe a inceput cu o surpriza, Sepsi primind primul gol…