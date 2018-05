Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta în SUA, a depasit luni pragul de 70 de dolari/baril, acesta fiind cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014 pâna astazi.Totodata, cotatia contractelor futures cu titei Brent, un alt indicator de referinta pentru…

- Dobanzile din piata monetara continua sa creasca, evolutie, de altfel, anticipata de analisti, avand in vedere nivelul inflatiei, care a ajuns la 5% in martie. Indicele ROBOR la 3 luni, in baza caruia se actualizeaza dobanzile la majoritatea creditelor...

- ♦ De la inceputul anului 2018 actiunile BRD au urcat cu 22% si prezinta un dividend potential de 10,4%, in timp ce cotatia Bancii Transilvania a avansat cu 24%, cea mai buna evolutie din indicele BET ♦ Banca de la Cluj le propune actionarilor un dividend brut cu 5,4% randament, dar si 10,85 actiuni…

- O noua criza mondiala poate fi declansata in orice moment, considera brokerul fugar Cristian Sima. El a explicat la Realitatea TV o serie de speculatii care sunt facute de companii chineze pe bursa americana.

- In primele doua luni ale anului 2018 au fost vandute cele mai multe masini din ultimii 10 ani, in crestere cu 27% fata de anul trecut, informeaza romaniatv.net. Modelul Dacia Logan a fost cel mai vandut, cu 1.670 de unitati, urmat de Dacia Duster, Dacia Sandero. La nivel european, Romania a inregistrat…

- Hiperinflatia intalneste tehnologia: Venezuela saraca in cash asista la boom in aplicatii de plata. Widerven Villegas si fratele sau spala aproximativ 30 de masini pe zi la o parcare din Caracas. Desi percep mai putin de 50 de centi, nimeni nu-i plateste in numerar. In centre tehnologice de la San Francisco…

- O noua marturisire dureroasa, legata de abuzurile prin care trec multe femei. De data aceasta este vorba despre o femeie celebra, jurnalista TV Andra Gavril. Ea a povestit intr-o postare pe Facebook despre relația abuziva pe care a avut-o recent, precizand ca nu este vorba despre fostul ei soț, Petru…

- Columbia a anuntat joi noi controale migratorii si de securitate la granita sa cu Venezuela, in fata afluxului de migranti care fug din cauza crizei politico-economice care loveste aceasta tara vecina, scrie AFP. Presedintele Juan Manuel Santos a dispus desfasurarea suplimentara a 2.120…